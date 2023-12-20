أسنان المنصورة الجديدة تنظم تدريبا ميدانيا لتشخيص مشاكل الفم والأسنان

نظمت كلية طب الأسنان، جامعة المنصورة الجديدة، يوم تدريب ميدانى لطلاب المستوى الثالث بالكلية بعنوان يوم التشخيص (Oral Diagnosis Day) لتقديم خدمة الفحص وتشخيص بعض مشاكل الفم والأسنان لعدد من الطلاب ومنتسبى الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان وإشراف الدكتورة منه الهنداوي.

وقام الطلاب المتدربين بتسجيل التاريخ الطبى للمرضى ثم الفحص الخارجى للوجه شاملا العضلات ومفصل الفك وكذلك الغدد الليمفاوية بالوجه وأسفل الفم.

كما قام الطلاب بالفحص الداخلى للفم شاملا الأسنان والأنسجة واللسان، وتم تسحيل معلومات كل مريض فى تقرير يشمل جميع نقاط الفحص والتشخيص. ويعتبر هذا النشاط الطلابى بمثابة تدريب عملى للطلاب قبل دخولهم عيادات الكلية لعلاج المرضى فى العام القادم وذلك بعد تدريبهم على احهزة محاكاة المريض فى السنوات السابقة. تم التدريب تحت اشراف د.نور شكرى مدرس طب الفم وطرق التشخيص وأمراض اللثة واعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

واختتم رئيس الجامعة، الجولة بتفقد معامل محاكاة الأسنان الذى تم الانتهاء من تركيبها داخل 6 معامل بالإضافة إلى 4 معامل، تم تركيبهم وتشغيلهم سابقا ليصبح عدد معامل المحاكاه بالكليه عشرة معامل بسعة 270 وحدة أمريكية الصنع لتتماشى مع المعايير العالميه لتعليم طب الأسنان.

ويقوم طلاب المستوى الثانى والثالث بالتدريب على عمليات حشو وتركيب الأسنان وكذلك علاج الجذور فى هذه المعامل قبل دخولهم على المرضى بعيادات الكلية فى العام القادم.

كما تفقد أجهزة التعقيم والتغليف الموردة حديثا للكليه واللازمة لتعقييم الأدوات وكذلك أجهزة أشعة داخل الفم وأجهزة قرآءة الأشعة بالكومبيوتر واللازمة لتدريب الطلاب داخل المعامل.