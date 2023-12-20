أخبار الاقتصاد اليوم.. تطوات جديدة فى سوق الذهب

ننشر أهم أخبار الاقتصاد اليوم 20 ديسمبر 2023 والتي من بينها أداء البورصة المصرية وكذلك تطورات سوق الذهب الذي سجل تغيرات عدة على مدار اليوم، كذلك الأخبار الخاصة بالمجموعة الاقتصادية.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%.

عيار 21 يسجل 2970 جنيها.

عيار 18 يسجل 2546 جنيها.

عيار 14 يسجل 1947 جنيها.

الجنيه الذهب 23760 جنيها.

سعر الذهب عالمياً

أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم.

الرقابة المالية



قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة البورصة انتهت من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار إنشاء سوق للكربون، والذي سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.

وأضاف "عزام"، خلال كلمته بأحد المؤتمرات، أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير وبجانب المساهمة خفض للتلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهادات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة والبورصة، وجاري العمل على طرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.

ولفت "عزام"، إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة، كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق، وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات على الانضمام لسوق الكربون.

ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم، لافتا إلى أن الشركات الذي يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.

ذكر أن هناك اهتماما لدى الهيئة بالتنمية المستدامة، وأصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و108 لسنه 2022، والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية