اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 04:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بتداولات 2.9 مليار جنيه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:55 م
تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بتداولات 2.9 مليار جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه. 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 24837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 30012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7835 نقطة.






البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة