78.88 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط 78.88 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.07 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 2.5% كما سجلت خسائر على أساس أسبوعى.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على ثلاثة كيانات وحظرت التعامل مع ثلاث سفن استخدت خدمات "دول تحالف تحديد سقف الأسعار" أثناء نقلهم النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل دول التحالف.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تلتزم بالتعاون مع الشركاء في التحالف، بتقييد عائدات النفط التي يمكن للكرملين استخدامها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على الإمدادات لسوق الطاقة العالمية.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، قد أعلنت أن عددًا من الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" ستخفض طوعًا إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2024 للحفاظ على استقرار السوق.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فى بيان لها، أن هذه التخفيضات الطوعية ستحسب من مستوى الإنتاج المطلوب لعام 2024 الذي تحدد في اجتماع الأوبك في الرابع من يونيو الماضي وهي تضاف إلى التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها في أبريل 2023 ومددت حتى نهاية عام 2024.

وتابعت منظمة "أوبك"، أن هذه التخفيضات الطوعية جاءت من " السعودية مليون برميل يوميا والعراق 220 ألف برميل يوميا والإمارات 163 ألف برميل يوميا والكويت 135 ألف برميل يوميا وكازاخستان 82 ألف برميل يوميا والجزائر 51 ألف برميل يوميا وعمان 42 ألف برميل يوميا لافتا أن هذه التخفيضات تأتي إلى جانب خفض روسيا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا تتكون من 300 ألف برميل نفط و 200 ألف برميل مواد مكررة.