745 حالة حصاد القافلة الطبية جامعة الزقازيق اليوم بقرية بحطيط فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف على 745 حالة من أهالى قرية بحطيط مركز أبوحماد بالشرقية، فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة فى مديريات الصحة والطب البيطرى والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى تحت رعاية الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على 660 حالة فى 9 تخصصات طبية وهى (الباطنة، المتوطنة، قلب وصدر، الأطفال، المخ والأعصاب، طب الأسرة، الروماتيزم، العظام)، بالإضافة إلى 85 حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط، تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية، والدكتورة أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندى عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها فى خدمة المجتمع المصرى والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا فى ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التى من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية فى عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن كيفية التعامل مع مرض الجديرى المائى للأطفال، وكذلك الديدان المضرة وخاصة الديدان الدبوسية وطرق الوقاية منها، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وقام فريق من مديرية الصحة بتحليل السكر والاعتلال الكلوى.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية شاركت بالكشف على الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، وكذلك تجريع ورش الحيوانات، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن صناعة المفارش وكيفية الطباعة عليها كمشروع صغير للأسرة الريفية، وذلك تحت رعاية د.هانى حلمى عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت مديرية الأوقاف بإرسال واعظ دينى وإلقاء ندوة توعوية بعنوان (اهتمام الإسلام بالطفل وكيفية رعايته وتدريبه على تحمل المسؤولية)، وقام بالرد على التساؤلات المطروحة، وعقدت كلية الزراعة ندوة عن الطرق الصحيحة لتربية الدواجن والأمراض المنتشرة بين الدواجن وكيفية التعامل معها، وذلك تحت رعاية د.أسامة عبد المنعم عميد الكلية، ود.أحمد شاكر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.