5 أطعمة هتساعدك تبقى إيجابى عشان تحارب الاكتئاب.. أبرزها البيض

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب الشتاء وتقلب الفصول يشعر الكثير بالكآبة خاصة مع أشياء منها الأمطار وقلة طلوع الشمس، ووفقًا لموقع "Health Shots" نعرض كيف يمكن للنظام الغذائي أن يحسن الصحة العقلية وما هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إدارة الاكتئاب من خلال تحسين الحالة المزاجية للشخص.

العلاقة بين الطعام وحالتك المزاجية

إذا تناولت طعامًا صحيًا، فستظل بصحة جيدة؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، سيكون لديك مشاكل صحية، وعندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية، فإن التغذية تلعب دورًا حاسمًا.

أطعمة تساعد على محاربة الاكتئاب

أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لمحاربة الاكتئاب:

1. الجوز

الجوز من أهم المكسرات لصحة الدماغ لأنه يساعد على تحسين الصحة المعرفية، تعمل مستوياته العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات على تحسين اليقظة العقلية ومحاربة الاكتئاب.

2. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية، الذاكرة والتركيز، وبصرف النظر عن ذلك، يحتوي الأفوكادو أيضًا على مادة التربتوفان، مما يساعد على تعزيز مستويات السيروتونين المرتبطة بهرمون السعادة.

3. التوت

تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في التوت على حماية الدماغ من التوتر والقلق والاكتئاب، فقد أظهرت تحسين المزاج والإدراك.

4. البروكلي

يساعد البروكلي في الحفاظ على الذاكرة حادة بفضل مستوياته العالية من الكولين، ويمكنه أيضًا إبطاء التدهور العقلي ودعم المزاج الجيد .

5. البيض

البيض غني بالكولين، وهو أحد أهم الناقلات العصبية المسؤولة عن إدارة التوتر والاكتئاب.