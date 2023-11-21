7 خطوات نفسية لتجهيز طفلك لرحلة العلاج دون اكتئاب

كتبت مروة محمود الياس

رحلة علاج الأطفال مع الأمراض أمر بالغ الأهمية، تشوبها الكثير من المشاعر المحبطة والخوف من قبل الأهل، ويتسرب هذا الشعور تدريجيا إلى الطفل، إضافة لما يشعر به من ألم عند تناول الأدوية أو الحقن أو عند الخضوع لتحاليل وأشعة، هذه الرحلات باختلاف الأمراض والحالات، قد يؤثر بالسلب نفسيا على الطفل.

وقالت الدكتورة أمنية رأفت أستاذ الطب النفسى أطفال جامعة القاهرة إنه يمكنك أن تدعم طفلك نفسيا خلال رحلات علاجه سواء فى الأمراض البسيطة أو الخطيرة، فالطفل يحتاج لدعم كامل من الأهل والمحيطين به، هذه العوامل الداعمة تساعده على تخطى رحلات العلاج دون أثر نفسى يذكر، وتعلم فكرة التقبل للمشكلات.

وهذه بعض النصائح والممارسات الصحية نفسيا مع الطفل المريض