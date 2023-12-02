هيقوي مناعتك وأمعاءك.. تعرف على فوائد المشمش المجفف

كتبت فاطمة ياسر

المشمش المجفف يعتبر من الأطعمة ذات الطعم المميز، وأيضًا لديه فوائد غذائية رائعة تحمي الجسم الكثير من الأمراض خاصة خلال فصل الشتاء، ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia سنتعرف على أبرز فوائدها الصحية، ومنها:

- غنية بالمواد المغذية

يحتوي المشمش المجفف علي عناصر غذائية مهمة للجسم، من فيتامينات كفيتامين أ وسي ومعادن كالألياف ومضادات الأكسدة والبروتاسيوم، ولذا تناول مهم للحفاظ علي صحة المناعة والجلد والعين.

- يقوي جهاز المناعة

يحتوي علي فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحماية من أمراض الشتاء وأيضًا يقاوم الالتهابات.

- يعتبر مصدرًا طبيعيًا للطاقة

يحتوي علي السكريات الطبيعية، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز والسكروز، ما يوفر دفعة سريعة للطاقة، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية لمقاومة الطقس البارد والبقاء نشيطًا.

- يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي

لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم حركات الأمعاء، ومنع الإمساك.

- يحافظ على صحة الجلد

يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين أ، الذي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجلد، و يعزز فيتامين أ تجديد خلايا الجلد ويساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة.