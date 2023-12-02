اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 04:41 م
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هندسة الإسكندرية تنظم ندوة "شارك خليك إيجابى.. واعرف مقرك الانتخابى"

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:04 م
هندسة الإسكندرية تنظم ندوة "شارك خليك إيجابى.. واعرف مقرك الانتخابى" جانب من الندوة
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، ندوة " شارك خليك ايجابى.. اعرف مقرك الانتخابى" بمشاركة عدد كبير من الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة .
 
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد إجتماع مجلس الجامعة ضرورة حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام 10,11,12 ديسمبر القادم، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هاماً في العملية الديمقراطية.
 
وأكد على عمداء الكليات تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.
 
وأكد على إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابى بعنوان " اعرف لجنتك .. انزل شارك .. كن إيجابياً" يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومى للطلاب المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
 

 







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