مشروع بجامعة الإسكندرية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت جامعة الإسكندرية بمشروعات تدعم البيئة الخضراء الذكية ضمن توصيات مشاركاتها فى مؤتمر المناخ وفاز طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندريةًبالمركز الثاني في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، فئة الشركات الناشئة، ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع .

1- المشروع هو Environmentally friendly robot

2- شارك في تنفيذه 15 طالبا من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

3- تم عرض المشروع خلال مشاركة الطلاب فى إنعقاد قمه مؤتمر المناخ COP27.

4- فكرة المشروع هى عبارة عن روبوت أو مركبة صديقة للبيئة .

5- الربوع تتحرك بالكهرباء والطاقة الشمسية .

6- الروبوت لا يستخدم أي نوع من أنواع الانبعاثات .

7- الربوت يقوم إزالة المخلفات والزيوت من البحار .

8- يقوم الروبوت بتجميع إحصائيات هامة عن مدي تأثر الحياة البحرية بالتغير المناخى مثل الشعب المرجانية والأسماك.

9- يهدف المشروع الى أن الهدف حماية البيئة من المخلفات،

10- يهدف المشروع الى تنظيف الموانئ والسواحل الملوثة بأي شكل من المخلفات خاصة البلاستيكية للحفاظ على البيئة والكائنات البحرية.