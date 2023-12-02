نتنياهو: الحرب على غزة مستمرة حتى تحقيق أهدافنا والمحتجزون يعيشون فى ظروف جهنمية

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن الحرب على قطاع غزة مستمرة قائلا: "نحن ماضون حتى النهاية، وستستمر الحرب حتى تحقيق كافة الأهداف، والقتال سيكون شديدا لتحقيق".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: " قرارنا حاسم في تحقيق أهدافنا وهي القضاء على حماس وإعادة المختطفين، ونحن ملتزمون باستعادة الأمن في الجنوب وفي الشمال".

وعن اعتراف جيش الاحتلال بمقتل العقيد أساف حمامي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وصلتنا أخبار محزنة للغاية وهي أن العقيد أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر"، مضيفا أن جيش الاحتلال تمكن من إعادة 110 إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة، داعيا إلى استمرار الحرب على القطاع، ومشيرا إلى أن المحتجزين في غزة يعيشون في ظروف جهنمية وصعبة.

وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي نفذته الفصائل الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" إن "العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قتل في 7 أكتوبر، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة."

وأشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله.