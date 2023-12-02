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ناخبة قعيدة تشارك فى التصويت بالبحرين.. وطاقم السفارة يقدم تسهيلات

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:59 م
ناخبة قعيدة تشارك فى التصويت بالبحرين.. وطاقم السفارة يقدم تسهيلات الناخبة
كتبت جينا وليم

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فى لفتة إنسانية قدم طاقم سفارة مصر فى البحرين تسهيلات لناخبة قعيدة فى اليوم الثانى للمشاركة فى التصويت .

وعلي مدار اليوم الأول لـ تصويت المصريين في الخارج ، تصدرت الجاليات المصرية لدي الدول العربية قائمة الأكثر مشاركة ، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط عبارات تأييد للدولة ومؤسساتها وهتافات "تحيا مصر".

 

 

وفي أوروبا والدول الغربية، ضرب المصريين في الخارج رسائل وفاء وإخلاص، حيث تحدوا ظروفا جوية صعبة، كما هو الحال في عملية التصويت في سفارة مصر لدى فنلندا ،  وأول أيام التصويت في سفارة مصر لدي النمسا ، للمشاركة في الانتخابات .

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

 







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