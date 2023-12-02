اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 08:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة الفصائل الفلسطينية لمدة 10 سنوات

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:25 م
ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة الفصائل الفلسطينية لمدة 10 سنوات ماكرون
أ ش أ

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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير الفصائل الفلسطينية بالكامل، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات، ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى صياغة هدفها في الصراع بشكل أكثر دقة.

 
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: "أعتقد أنه سيتعين على السلطات الإسرائيلية الآن أن تحدد هدفها بطريقة أكثر دقة".
 
وأضاف: "التدمير الكامل للفصائل الفلسطينية ما هو، وهل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟ إذا كان هذا (هو الهدف)، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات... لذا لا بد من توضيح هذا الهدف".
 
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "تدمير منطقة بأكملها أو قصف جميع المنشأت المدنية، ليس ردا جيدا على تصرفات الفصائل الفلسطينية".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

 







ماكرون

الاحتلال الاسرائيلى

غزة

اخبار غزة



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