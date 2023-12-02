ضبط 144 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 144 ألف لتر سولار بمركزى أبو حمص وكوم حمادة قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التموين بالبحيرة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .