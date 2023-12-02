تموين الإسماعيلية تشن حملات وتضبط 240 كيلو سكر محظور تداولها بالمحال

‏‎الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب الإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين وتموين القصاصين بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم، لإحكام الرقابة على الأسواق؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط كمية تقدر بحوالي 240 كيلو من السكر المدعم المحظور تداوله خارج فروع شركة الجملة، بأحد المحال التجارية بالجبل الأخضر في مركز ومدينة القصاصين، حيث يتم بيعه بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.