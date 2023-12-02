ضبط المتهمين بتعدين العملات الرقمية المشفرة

محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص بالجيزة لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين وترويج العملات الرقمية المشفرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور إستخدامها وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (55 جهاز "حاسب آلى"- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم وأن تلك الأجهزة تستخدم فى تعدين العملات الرقمية ، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات إفتراضية وعقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية "المضبوطة".. كما أمكن ضبط مصدر الأجهزة (فنى إلكترونيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) ، وبمواجهته أيد ذلك.