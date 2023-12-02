ضبط مخازن ومحال غير مرخصة فى حملات أمنية

محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى " بنى سويف – القليوبية".

أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمبيدات والمخصبات الزراعية" تم ضبط (مخزن ، محل "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (150,5 طن أسمدة زراعية) بدون بيانات ومجهولة المدر، وفى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (6155 قطعة مواد غذائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (50) قضية متنوعة، وفى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات تم ضبط عدد (42) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديرية أمن "القليوبية".