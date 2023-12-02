أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. الذهب مستقر فوق 2800 جنيها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية التي نستعرضها في السياق التالي، والتي من بينها أداء سوق الذهب واسعار العملات وغيرها:
أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، حيث بدأ تسعير الأسواق على خفض الفائدة بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم، بينما دفعت تصريحات رئيس الفيدرالي أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى تاريخي لها.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5% بمقدار 69 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2071 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2.6% ليمثل الشهر الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.
35 دولار زيادة في الذهب
وارتفع الذهب بمقدار 35 دولار ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8% مقتربا من القمة التاريخية التي سجلها الذهب في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة. وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
13.7 % زيادة بإجمالى الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية عام 2022/2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترول والغاز الطبيعي في مصر عام 2022/2023.
ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطـة وسـائل نقــل المواد البتروليــة 101.8 مليـون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عــام (2022/2023) مقابل 105.7 مليــون طــن متري بتكلفة نقــل 36.3 مليـــار جنيــه عــام (2021/2022 ) بنسبــة انخفاض قدرها 3.7% .
وبلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المـواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%، وبلغـت الكميات المنقولـــة باللــوارى 26 مليون طن متــرى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.
جلسات COP28
ينظم معهد التخطيط القومي جلسة خاصة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" تحت إشراف أ.د. اشرف العربي رئيس المعهد بالجناح المصري المنعقد بالمنطقة الزرقاء بالنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 والذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشارك في الجلسة كل من: أ.د محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر، وأ.د عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أ.د هالة ابو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أ.د أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أ. هيرمان ثييل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، د. ديجر سايجينمدير برنامج تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستعرض الجلسة الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023 (تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية) وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الجلسة مناقشة إدارة التحول الأخضر وتنسيق السياسات، وتمويل التحول الأخضر: أدوات بديلة لمواجهة التحديات الجديدة، إضافة إلى إزالة الكربون والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصاد العربي.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يدعم توحيد الجهود من أجل تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.
أسعار النفط
سجلت أسعار النفط 78.88 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.07 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 2.5% كما سجلت خسائر على أساس أسبوعى.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات على ثلاثة كيانات وحظرت التعامل مع ثلاث سفن استخدت خدمات "دول تحالف تحديد سقف الأسعار" أثناء نقلهم النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل دول التحالف.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تلتزم بالتعاون مع الشركاء في التحالف، بتقييد عائدات النفط التي يمكن للكرملين استخدامها لتمويل حربه ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على الإمدادات لسوق الطاقة العالمية.
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة جزء من تحالف دولي بما في ذلك مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، الذين وافقوا على حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي.
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