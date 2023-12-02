أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. الذهب مستقر فوق 2800 جنيها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية التي نستعرضها في السياق التالي، والتي من بينها أداء سوق الذهب واسعار العملات وغيرها:

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5% بمقدار 69 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2071 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر عند 2075 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن اختتم شهر نوفمبر على ارتفاع بنسبة 2.6% ليمثل الشهر الثاني على التوالي من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون.

وارتفع الذهب بمقدار 35 دولار ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8% مقتربا من القمة التاريخية التي سجلها الذهب في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة. وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

ومن أهم مؤشراتها بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطـة وسـائل نقــل المواد البتروليــة 101.8 مليـون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عــام (2022/2023) مقابل 105.7 مليــون طــن متري بتكلفة نقــل 36.3 مليـــار جنيــه عــام (2021/2022 ) بنسبــة انخفاض قدرها 3.7% .

وبلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المـواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%، وبلغـت الكميات المنقولـــة باللــوارى 26 مليون طن متــرى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.

ينظم معهد التخطيط القومي جلسة خاصة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" تحت إشراف أ.د. اشرف العربي رئيس المعهد بالجناح المصري المنعقد بالمنطقة الزرقاء بالنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 والذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في الجلسة كل من: أ.د محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر، وأ.د عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أ.د هالة ابو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أ.د أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أ. هيرمان ثييل رئيس مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، د. ديجر سايجينمدير برنامج تمويل الطاقة النظيفة وتعبئة الاستثمار التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتستعرض الجلسة الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية 2023 (تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية) وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف الجلسة مناقشة إدارة التحول الأخضر وتنسيق السياسات، وتمويل التحول الأخضر: أدوات بديلة لمواجهة التحديات الجديدة، إضافة إلى إزالة الكربون والتحول الهيكلي الأخضر للاقتصاد العربي.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يدعم توحيد الجهود من أجل تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.