مجلس جامعة بنى سويف يكرم قسم المسرح والدراما بكلية الآداب

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بالجامعة، بعد فوزهم بالمركز الثالث كافضل عرض مسرحى في مهرجان القراءة المسرحية والذي نظمته أكاديمية الفنون بالاشتراك مع المعهد الثقافي الأسباني بالقاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه الدكتور منصور حسن التهنئة لعميد كلية الآداب ورئيس قسم المسرح والدراما والطلاب، حيث أقيم المهرجان علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وشارك بالمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وأقسام المسرح بكليات الآداب بجامعات بني سويف، وحلوان، والإسكندرية، وعين شمس، والمنيا.

يذكر أن العرض المسرحي من إشراف الدكتور عمر فرج رئيس القسم، وتأليف بروسبير ميريميه، وإخراج فادي عزت سعد، وبطولة الطلاب مارينا عبد المسيح رياض، وندى جابر علي، وسارة حسين إبراهيم، وعلياء عصام علي، وأحمد محمد أحمد، وعلى الدين عماد، وزياد أحمد سيد، وأسعد محمد على، ومحمد أحمد عبد الوهاب، وشهد فتحي فرج، خالد محمد على، وبسملة وليد عيد، وميسون كمال الدين عبد الفتاح.