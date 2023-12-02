توزيع بطاطين وأغذية على المواطنين بمنطقة أهالينا

محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات.

واستهدفت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه قوافل (إنسانية).. استهدفت منطقة حى أهالينا - مدينة السلام بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

لاقى ذلك قبولا وإستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.