اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 05:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تزايد أعداد المصريين بالإمارات للتصويت بالانتخابات الرئاسية في يومها الثانى

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:29 م
تزايد أعداد المصريين بالإمارات للتصويت بالانتخابات الرئاسية في يومها الثانى المصريين فى الامارات
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تزايد أعداد أبناء الجالية المصرية بالإمارات ، منذ قليل ، للإدلاء بأصواتهم بثانى أيام تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث اصطف أبناء الجالية فى طوابير فى مشهد حضارى يعكس حب أبناء الجالية لوطنهم.
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
 
1bd6dadd-ea9e-4601-aa60-5ae9cc180a4f
 

 

47cda5b9-37e0-46dc-a3f2-756a850629e0
 

 

التصويت فى الامارات
التصويت فى الامارات

الجالية المصرية فى الامارات
الجالية المصرية فى الامارات

الناخبين فى الامارات
الناخبين فى الامارات

تصويت المصريين فى الامارات
تصويت المصريين فى الامارات
 
 






تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مشاهد تجمع الإصرار والبهجة.. المصريون بالكويت يجتمعون على حب مصر فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.. حضور لافت للمرأة وكبار السن.. مصريات على كراسٍ متحركة لم يمنعهن المرض من المشاركة ورفع علم مصر

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:54 م

المصريون بإسبانيا يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية رافعين صور "السيسى"

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:54 م

نقابة العلوم الصحية تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:27 م

توافد المصريين على سفارتنا بباكستان فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة