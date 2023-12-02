انتظام صرف معاشات شهر ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، صرف معاشات ديسمبر 2023 ،حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم السبت من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك