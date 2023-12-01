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صرف معاشات ديسمبر اليوم من ماكينات الصراف الآلى مع المنحة الاستثنائية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 06:30 ص
صرف معاشات ديسمبر اليوم من ماكينات الصراف الآلى مع المنحة الاستثنائية بدء صرف معاشات ديسمبر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الجمعة، صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
 
على جانب آخر ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر، على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.






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