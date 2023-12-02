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الوطنية للانتخابات: هاتف رئيس الهيئة متاح للتواصل حالة وجود أى معوقات

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:44 م
الوطنية للانتخابات: هاتف رئيس الهيئة متاح للتواصل حالة وجود أى معوقات قبيل مؤتمر الوطنية للانتخابات اليوم
كتب - أحمد عبد الهادى

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أكد المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج مستمرة في عملها حتي انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع، وأنه يمكن لجميع سفراءنا بالخارج التواصل هاتفياً لحظة بلحظة مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في حالة وجود أي معوقات واجهتكم خلال العملية الإنتخابية.
 
وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات  رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
 
وفي هذا السياق عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السادة السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع التصويت بالخارج

 







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تصويت المصريين بالخارج اليوم




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