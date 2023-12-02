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الوطنية للانتخابات تجرى اتصالات مع السفراء لمتابعة سير العملية الانتخابية

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:17 م
الوطنية للانتخابات تجرى اتصالات مع السفراء لمتابعة سير العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادي

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أجرت  غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، والذين أكدوا علي سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية. 
 
ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لعملية التصويت للمصريين بعدد من الدول، مع سفراءهم ورؤساء لجان الاقتراع بهذه الدول، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية. 
 
وانطلقت فى تمام الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة"، عملية التصويت للمصريين في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.
 
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
 
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
 
 






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