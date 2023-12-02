المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشقيقين وعامل للاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.م" و"م.ح" وشقيقه "م.ح" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة القسم وترويجها على عملائهم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد لفافات الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.