اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:14 م
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السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:40 م
السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ش.م." وشقيقه "ك..م" بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة مع المجنى عليه "ا.م.ا" بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بإحراز أسلحة سلاحا ناري، والتعدى بالضرب على المجنى عليه، وإتلاف الممتلكات الخاصة به وإطلاق النار من سلاح ناري، بغرض بث الرعب فى قلبه وتخويفه  بدائرة المركز.
 
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 






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