الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر المناخ بدبى السبت، 02 ديسمبر 2023 10:40 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبى. السيسي الرئيس السيسي قمة المناخ دبي قمة ومؤتمر المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الجالية المصرية فى قطر يحتفلون بالعرس الانتخابى بالورد والشيكولاتة.. صور السبت، 02 ديسمبر 2023 09:39 م أبناء الجالية المصرية بقبرص يصوتون بانتخابات الرئاسة رافعين أعلام مصر السبت، 02 ديسمبر 2023 09:03 م شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية السبت، 02 ديسمبر 2023 08:53 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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