الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر المناخ بدبى

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبى.