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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر المناخ بدبى

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:40 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر المناخ بدبى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبى.

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