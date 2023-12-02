أهمية إدراج السمسم في نظامك الغذائي خلال الشتاء.. اعرف الأسباب

كتبت فاطمة ياسر

السمسم يعتبر من البذور الصحية لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المميزة والمهمة لجسم الإنسان، كما أن لها مذاقا مميزا تجعله خيارًا غذائيًا رائع للجسم، ويقدم التقرير المنشور عبر موقعtimesofindia أبرز فوائده الصحية، ومنها:

- السمسم مليئ بالعناصر الغذائية الأساسية، ومنها البروتين والدهون الصحية والألياف والفيتامينات مثل فيتامين ب والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، وهذا يجعله كنزًا للصحة العامة.

- يعمل على تقوية الجهاز المناعي وحمايته من أمراض الشتاء، والسبب أنه غني بالزنك، ومهم لتطوير الخلايا المناعية.

- وفقًا للطب الصيني فالسمسم يساهم في تدفئة الجسم، لذا عندما يكون الطقس باردًا يمكنك تناوله مع أي مشروب.

- السمسم يعمل علي تقوية وتحسين الدورة الدموية، فهو غني بالسعرات الحرارية الجيدة التي تحسن من صحة الدورة الدموية.

- يعتبر مصدرًا جيدًا للدهون الصحية، وبما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، فهذه الدهون مهمة للحفاظ على صحة الجلد، والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص خلال فصل الشتاء.

- السمسم غني بالكالسيوم، ولذا تناوله يساهم في الحفاظ علي صحة العظام، وتقويتها، والحد من تعرضها للكسر.