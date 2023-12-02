أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. CIB فى الصدارة بـ3.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 41.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 556.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.999 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 50.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 970.3 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 1.7 مليار ورقة، وبقيمة تداول 822.1 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 97.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 795 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 55.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 669.5 مليون جنيه، ثم "اسيك للتعدين-أسكوم" بحجم تداول 14.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 569.6 مليون جنيه، ثم "جي بي كوربوريشن"، بحجم تداول 70.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 523.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي"، بحجم تداول 2.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 483.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 801.5 ألف ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 462.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 24735.39 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.14% ليغلق عند مستوى 5274.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 7645.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 29657.15 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.92% ليغلق عند مستوى 6449.43 نقطة.