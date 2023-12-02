أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 2 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضراوات في السوق المصري، اليوم السبت في مصر، وسجل سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات، والبطاطس 8 إلى 11 جنيها، والبصل من 17 إلى 21 جنيها، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والجزر 5 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا، والباذنجان من 2 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 إلى 7 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8 جنيهات.

وكان اتحاد الغرف التجارية ، قد أكد تعاونه مع الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.

وذكر بيان سابق، أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلى 25% منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.