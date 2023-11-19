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اتحاد الغرف: نتعاون مع الحكومة لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:26 م
اتحاد الغرف: نتعاون مع الحكومة لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد

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قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك تعاون مستمر الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.
 
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.
 
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن هناك متابعة مستمرة للوضع في الأسواق ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه تنفيذ مبادرة خفض الأسعار؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة استقرار الأسعار بعد خفضها.
 






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