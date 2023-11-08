شعبة المعادن: المشغولات الذهب المصرية منافس قوي في سوق دبي

كتب إسلام سعيد

أكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات أن المشغولات الذهبية المصرية أصبحت منافس قوي في سوق الذهب بدبي وفي الخارج عموما وسط التطورات الرهيبة التي تشهدها صناعة المشغولات الذهبية، وكذلك مع الدعم الحكومي من وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والبنك المركزي.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المنافسة في الأسواق الدولية صعبة لكن بعد التطور الرهيب في صناعة المشغولات بالسوق المصري يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة تصديرية من المشغول الذهبي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار "ممدوح عبد الله" إلى أن المصانع ستزيد من الطاقات الإنتاجية من المشغولات سعيًا لزيادة الصادرات خلال الفترة القادمة، خاصة مع توريد حصيلة التصدير خلال شهر بدلاً من أسبوع خاصة أن الزام المصانع بتوريد حصيلة التصدير كان يعتبر عائق كبير، لكن الوضع الآن يشهد مزيد من التسهيلات من قبل البنك المركزي.

وشدد عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة على الدعم الكبير من وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين برئاسة اللواء أحمد سليمان لزيادة صادرات المشغولات الذهبية لهما دورا كبيرا في التوصل إلى توافق مع البنك المركزي حول حصيلة الصادرات.