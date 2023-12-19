مطار العريش استقبل 320 طائرة نقلت مساعدات لغزة حتى الآن

العريش - محمد حسين

وصل عدد طائرات نقل المساعدات الدولية لقطاع غزة التى هبطت فى مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة حتى اليوم إلى 320 طائرة.

وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش ، أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية استقبال طائرتين شحن مساعدات من المملكة العربية السعودى ونقلت 15.320 طن مستلزمات طبية ومن بلجيكا، ونقلت 40.962 طن مستلزمات طبية وأدوية، ليرتفع عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 320 طائرة نقلت نحو 950 طنا من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.