مطار العريش يستقبل 318 طائرة نقلت مساعدات لغزة حتى الآن

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء خلال الساعات الماضية طائرتين نقلت مساعدات ومواد إغاثية لسكان قطاع غزة من السعودية والإمارات ليرتفع إجمالى عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش حتى الآن إلى 318 طائرة منذ أكتوبر الماضى.

وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش ، أنه اُسْتُقبِلَت طائرة قادمة من السعودية حمولة 7، 828 طنا مستلزمات مستشفى ميدانى وهى 2 مولد كهرباء وجهاز كمبيوتر، وطائرة قادمة من السعودية حمولتها 20، 720 طنا مستلزمات طبية.

وارتفع عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 318 طائرة نقلت نحو 900 طنا من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.