اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:52 م
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:18 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا انقلاب ميكروباص - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية الشعانية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي فيما بتلقي المصابين العلاج.






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