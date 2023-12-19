مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.. تعرف عليها

كتبت -مروة الغول

خلال الفترة الماضية جاء إعلان وزارة البترول عن مجموعة من التيسيرات الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى،وتتضمن أهم مراحل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود الاتى ..

1-فحص السيارة فنيا فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفائته عن 70% وأيضا لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص.

2-استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

3-تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

4-ويتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .

4-يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

5-يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.

للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته" بتابلوه" السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

7-إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.