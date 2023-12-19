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مديرية العمل تعلن عن توافر فرص عمل في بنى سويف.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 03:00 ص
مديرية العمل تعلن عن توافر فرص عمل في بنى سويف.. اعرف التفاصيل وزارة العمل
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل بأحد شركات إجادة الترجمة المعتمدة بالمحافظة.
 
وأوضحت مديرية العمل عن توافر فرص عمل فى وظيفة باحث أكاديمى (عدد 3 ) قانون (شريعة وقانون ) أقل من 35 سنة، خبرة أكثر من سنة، باحث أكاديمى (عدد 2 ) لغة عربية، أقل من 35 سنة، خبرة أكثر من سنة، باحث أكاديمى (عدد 2 ) إدارة أعمال، أقل من 35 سنة خبرة أكثر من سنة.
 
 كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر 9 فرصة عمل فى وظيفة تسويق الكترونى، مع وجود خبرة فى المحال.
 






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