مديرية العمل تعلن عن توافر فرص عمل في بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل بأحد شركات إجادة الترجمة المعتمدة بالمحافظة.

وأوضحت مديرية العمل عن توافر فرص عمل فى وظيفة باحث أكاديمى (عدد 3 ) قانون (شريعة وقانون ) أقل من 35 سنة، خبرة أكثر من سنة، باحث أكاديمى (عدد 2 ) لغة عربية، أقل من 35 سنة، خبرة أكثر من سنة، باحث أكاديمى (عدد 2 ) إدارة أعمال، أقل من 35 سنة خبرة أكثر من سنة.