غرفة الصناعات الغذائية: نتطلع للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لعلاج التحديات

كتب إسلام سعيد

قدم مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد رئيس الغرفة، أن المشاركة في العملية الانتخابية يعكس وعي ألشعب بالاستقرار والامن والامان وهو الامر الذي يعزز من مكانة مصر علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي ويجدد ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر.

وقال، إننا نتطلع إلي ضرورة العمل معا حكومة وقطاع خاص لوضع حلول للتحديات الاقتصادية الراهنة وضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي علي الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي للاستمرار في العمل والإنتاج.

وأضاف، تجاوزنا معا أصعب الأزمات والتحديات التي واجهت مصر في السنوات الماضية حيث أثبت قطاع الصناعات الغذائية قدرته في الحفاظ على الأمن الغذائي القومي بتوفير السلع الغذائية بالأسواق في ظل أزمة نقص سلاسل الإمداد التي عانت منها كبرى الدول خلال فترة كورونا وما بعدها كما حقق الاقتصاد المصري نمواً إيجابي.

وأكد أننا نؤكد علي مبدأ التعاون والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص من خلال الشراكة لعمل اصلاحات اجرائية وتشريعية من اجل وضع حلول موضوعية لأي أزمات أو مشكلات تواجه الصناعة والقطاع الغذائي بصفة خاصة وفي توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية: لدينا امل كبير في تجاوز مصر للتحديات الراهنة وباذن الله القادم افضل لمصر وشعبها الكبير.