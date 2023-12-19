"علمنى حرفة".. تدريب على تصنيع الكليم اليدوى بفوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية «علمنى حرفة» بمركز شباب فوة، بمشاركة 20 مستفيدا لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وبإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ،أن هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.

وأضاف محروس، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوة على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوة من تاريخ طويل فى صناعة الكليم اليدوى وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال و المشروعات الناشئة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، برنامج " نتشارك " للمبادرات المجتمعية بمراكز الشباب، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في نسخته الثانية بحضور 25 عضو من أعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب فوه لليوم الثالث.

كما نظمت إدارة شباب سيدى غازى بكفر الشيخ، المسابقة البدنية لتحسين قوام المرأة ، بمركز شباب الخادمية بمشاركة 30 فتاة من أعضاء مراكز الشباب بهدف ممارسة النشاط الرياضي ذي الطابع الترويحي وإثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات، مسابقة رياضية للفتاة والمرأة لتحسين القوام بمراكز شباب سيدى غازى.

كما نظمت إدارة شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، نهائي مسابقة الشطرنج للنشء من عمر 10 حتى 16 سنة، بمشاركة 30 متسابق بمركز التنمية الشبابية، بمشاركة الصاعدين من منافسات مراكز الشباب.