اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:48 م
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ضبط لصوص الهواتف والمساكن فى القاهرة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:38 م
ضبط لصوص الهواتف والمساكن فى القاهرة القبض على متهم - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالاستيلاء على هاتف محمول من (إحدى السيدات ونجلتها) كرهاً عنهما مستخدمين فى ذلك سلاح أبيض "سكين" حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وضبط ( 3 أشخاص) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" ، مقيم بالقليوبية.  
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ) عقب قيامه بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب توصيل الأسلاك ، وتم ضبط السيارة المشار إليها.






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