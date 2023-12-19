كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط سيدة تبث فيديوهات خادشة للحياء عبر التيك توك حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.. وعثر بحوزتها على (3 هواتف محمول "بفحصهم تبين احتوائها على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة" – مبلغ مالى "أقرت أنه من متحصلات بث الفيديوهات المشار إليها " وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.