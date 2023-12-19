اليوم السابع
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ضبط المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:44 م
ضبط المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بفك القنوات المشفرة في إمبابة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص").وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول بالمحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى.






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