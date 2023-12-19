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شبورة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 08:00 ص
شبورة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع أيضا اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر)
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء  
: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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