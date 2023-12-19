اليوم السابع
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سعر جرام الذهب يسجل 2920 جنيها لأول مرة فى تاريخ الصاغة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:34 م
سعر جرام الذهب يسجل 2920 جنيها لأول مرة فى تاريخ الصاغة اسعار الذهب - ارشيفية
كتب -إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ارتفاعا للمرة الثانية في التداولات الفورية بحوالى 20 جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2920 جنيها الآن فى الأسواق.
 

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: 

عيار 24 يسجل 3337 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2920 جنيهات.
 
عيار 18 يسجل 2503 جنيهات.
 
عيار 14 يسجل 1947 جنيها.
 
الجنيه الذهب 23360 جنيها.
 
 

تطورات الذهب عالمياً 

تشهد أسعار الذهب تحركات ضعيفة خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك في ظل غياب الأحداث الهامة عن الأسواق منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات النمو والتضخم عن الاقتصاد الأمريكى هذا الأسبوع.
 
تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2027 دولار للأونصة، لتشهد تحركات عرضية ضعيفة منذ بداية الجلسة، وكان السعر قد ارتفع يوم أمس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2033 دولار للأونصة.
 
يوم أمس ارتفعت أسعار الذهب بدعم من استمرار تراجع الدولار في الأسواق بسبب التوقعات بخفض الفائدة خلال العام القادم، ولكن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالى الأمريكي ساهمت فى تقلص انخفاض الدولار وانعكس ذلك على سعر الذهب اليوم.
 
صرح عدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي إن حماسة السوق بشأن التخفيضات الفورية في أسعار الفائدة لا أساس لها إلى حد ما، وأن التضخم الثابت قد يبقي الظروف النقدية أكثر صرامة لفترة أطول.
 

شعبة الذهب تكشف تطورات الأسعار 

وأعلنت شعبة الذهب في وقت سابق أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب فى تحرك الأسعار إلى مستويات فوق 2900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.
 
وذكر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في تصريحات تلفزيون اليوم السابع إلى أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنيهات.






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