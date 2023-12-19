اليوم السابع
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أسعار الذهب فى الصاغة تسجل 2900 جنيه لأول مرة

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 12:27 م
أسعار الذهب فى الصاغة تسجل 2900 جنيه لأول مرة ذهب
كتب -إسلام سعيد

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شهدت أسعار  الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ارتفاعا قبل قليل في التداولات الفورية عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب، بعد ارتفاع جميع الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 5 جنيها ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2900 جنيه.
 

أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة: 

عيار 24 يسجل 3314 جنيها.

عيار 21 يسجل 2900 جنيه.
 
عيار 18 يسجل 2486 جنيهات.
 
عيار 14 يسجل 1933 جنيها.
 
الجنيه الذهب 23200 جنيه.

شعبة الذهب تكشف تطورات الأسعار 

واعلنت شعبة الذهب في وقت سابق أن الطلب على الذهب في مصر ارتفع بشكل ملحوظ على السبائك والجنيهات الذهب مما تسبب في تحرك الأسعار إلى مستويات 2900 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
 
وذكر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في تصريحات تلفزيون اليوم السابع إلي أن اتجاه المستهلكين نحو الشراء يكون مع ارتفاع الأسعار، وحاليا الطلب على المشغولات تراجع بشكل طفيف لصالح السبائك الذهب والعملات والجنيهات.






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