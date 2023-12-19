جامعة بورسعيد تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة حافز الابتكار

بورسعيد - محمد عزام

فاز فريق جامعة بورسعيد ، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، فى مسابقة حافز الابتكار المنظمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وذلك عن المشروع البحثي بعنوان "دراسة مبتكرة لتحويل الملوثات السامة التى لا تتحلل بيولوجيا إلي مواد قابلة للتحلل في البيئة باستخدام مخلفات صناعية".

وسلم الجائزة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعرب الدكتور ايمن إبراهيم، رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الفوز الذي يأتي نتاجًا للمجهودات المبذولة في الجامعة نحو دعم المبتكرين والنوابغ وذلك في اطار خطة الجامعة نحو تحقيق بيئة داعمة للابتكار والابداع في ضوء رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بشباب الباحثين، وتسعى دائما الى المشاركة في جميع المسابقات القومية والمنتديات العلمية إيمانًا بأهمية المشاركة والتواصل البناء.

وكان الفريق تأهل للنهائيات من إجمالي 119 فريقا من 25 جامعة ومعهد، ويتكون الفريق البحثي الفائز بالمركز الثاني من ستة طلاب من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة بورسعيد تحت اشراف الدكتور محمد اسماعيل بسيوني والمهندس عمرو منسي، وهم: أميرة رضا بدر وأحمد رضا أبو الرجال وهدير غريب جاد الرب وميرنا محمد فهيم ومازن ايهاب مقلد ومحمد نبهان حسنين.