إدراج جامعة بورسعيد لأول مرة ضمن تصنيف "كيو اس" للتنمية المستدامة

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ، عن ادراج الجامعة في تصنيف التنمية المستدامة التابع للتصنيف الدولي الشهير كيو اس لعام 2024، وذلك لأول مرة، حيث جائت الجامعة في المستوى الدولي في الفئة 1001 - 1050 ضمن 1403 جامعة حول العالم شملهم التصنيف هذا العام.

وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجامعة احتلت الترتيب 27 على أفريقيا من 43 جامعة تم إدراجها في التصنيف، كما احتلت الجامعة المرتبة 12 على مستوى الجامعات المصرية من 18 جامعة تم تصنيفها هذا العام.

وأشارت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلي أن تصنيف كيو أس للتنمية المستدامة يعتمد على ثلاث مؤشرات رئيسية وهم الأثر البيئي الذي احتلت فيه الجامعة المرتبة 761 على مستوى العالم، والأثر الاجتماعي، والحوكمة الذي احتلت فيه الجامعة الترتيب 499 عالميا، ويندرج تحت قوائم تلك المؤشرات الرئيسية عدد من المؤشرات الفرعية التي تعكس مدي التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثر ذلك على التعليم والمجتمع المحيط.

تم تصنيف الجامعة على مدي ثلاث سنوات متتالية في تصنيف التنمية المستدامة التابع للتصنيف الدولي التايمز البريطاني، وقد انتهجت الجامعة العديد من السياسات لجعلها جامعة مستدامة مثل سياسة عدم التدخين وسياسة ترشيد الطاقة الكهربائية.