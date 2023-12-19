اليوم السابع
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"الكاتب وأدواته فى مصر القديمة".. معرض فنى بمتحف تل بسطا بالشرقية

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:07 م
"الكاتب وأدواته فى مصر القديمة".. معرض فنى بمتحف تل بسطا بالشرقية جانب من القطع الأثرية
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "الكاتب وأدواته في مصر القديمة" ينظم متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، معرضاً أثرياً مؤقتاً لمدة 10 أيام، وذلك على هامش الاحتفال بيوم العلم المصري، والذي يوافق يوم 21 ديسمبر من كل عام.
 
وأوضح إبراهيم حمدي مدير عام متحف تل بسطا، أن المعرض يضم أربعة قطع أثرية تتضمن تمثال من الحجر الجيري للمعبود تحوت على شكل قرد، وتمثال آخر للمعبود تحوت من القاشاني علي شكل إنسان برأس طائر أبو منجل واقفاً على قاعدة مستطيلة، وتمثال من الحجر الجيري يمثل قرد البابون جالس ويضع يده عند فمه، ولوحة مستطيلة الشكل من الرخام عليها كتابة مصرية قديمة بالغائر موزعة علي شكل المستطيل والكتابة حول المستطيل بالغائر.
 
كما يعرض المعرض مجموعة من الكتب التاريخية والأثرية التي تروي تاريخ تل بسطا، وما تحويه من مواقع أثرية هامة، وبئر العائلة المقدسة، بالإضافة إلى عدد مختلف من الكتب التي تتحدث عن التاريخ المصرى القديم وآثاره منذ فجر التاريخ حتي العصور الإسلامية .
 
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القطع الأثرية

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معرضا أثري

 







وزارة السياحة والآثار

تل بسطا

الآثار المصرية




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