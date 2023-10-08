متحف تل بسطا بالزقازيق يفتتح معرضا مؤقتا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"

افتتح إبراهيم على حمدى مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، معرضًا مؤقتًا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"، حيث يأتى هذا المعرض ضمن مجموعة المعارض المؤقتة التى يقيمها متحف تل بسطا لنشر الوعى الثقافى والأثرى وذلك بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويستمر المعرض لمدة شهر ويعرض مجموعة من الصور لزعماء وقادة حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى بعض المعلومات والتى تجسد أحداث حرب أكتوبر بدأ من الضربة الجوية حتى توقيع معاهدة السلام والتى بموجبها استعادت مصر كافة أراضيها.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض عن نصر أكتوبر المجيد والبطولات التى قدمها الجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات، دفاعًا عن أرض الوطن خلال حرب أكتوبر1973، تحدث فيها جنود مقاتلين من محافظة الشرقية خاضوا حرب أكتوبر والعبور العظيم وهم (بدر محمد مصطفى –محمد عبد الفتاح محمد –مصطفى احمد عبد العزيز ).

وحضر افتتاح المعرض والندوة عددًا من طلبة قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة الزقازيق وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر والعاملين بمتحف تل بسطا.